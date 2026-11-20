Песков: Ядерный чемоданчик стал темой заголовков для тех, кто никогда не видел Путина

В Кремле объяснили, почему ядерный чемоданчик, на который журналисты обратили внимание на мероприятиях во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР, стал темой для громких заголовков.

"Ядерный чемоданчик сделал заголовки, видимо, тем, кто первый раз видел президента. Ядерный чемоданчик с ним всю жизнь летает и не делает никаких заголовков", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это просто какой-то неопытный журналист поставил", - добавил он.

Ранее СМИ опубликовали множество материалов о том, что Путин привез с собой ядерный чемоданчик на саммит АТЭС в Шэньчжэне. Журналисты, в частности, гадали, каков посыл его появления в Китае.

"Ядерный чемоданчик" - устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала России и находящееся у высшего военного и политического руководства страны. Посредством ядерного чемоданчика осуществляется связь с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН). С момента разработки и по настоящее время один ядерный чемоданчик находится в распоряжении главы государства, также по одному аналогичному устройству есть у министра обороны и у главы Генерального штаба.