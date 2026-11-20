Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине

Совет Евросоюза выделил миллиард евро на поставки оружия Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление Евросовета.

Он принял два решения, позволяющих предоставить Украине новую военную помощь посредством совместных закупок боевой и небоевой техники для вооруженных сил Украины. До конца 2027 года предусмотрена поставка Киеву дронов, техники для ПВО, боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, радиолокационных систем и взрывчатых веществ.

С учетом объявленной в пятницу суммы общий объем поддержки Киева с момента создания Европейского фонда мира в 2021 году составит 11,8 миллиарда евро.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.