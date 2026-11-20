Уральский компрессорный завод работает в штатном режиме после выплаты долгов по зарплате

Уральский компрессорный завод, где была задолженность перед сотрудниками, работает в штатном режиме. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Читайте также: Алиханов заявил о важности сохранения производственного потенциала СУБРа

Ранее в СМИ появилась информация, что работники УКЗ объявляли забастовку из-за долгов по зарплате. Руководство предприятия заявляло, что на сегодня долгов нет, а сотрудники уже вернулись к работе.

Как отметили в свердловском ДИП, производственные площадки Уральского компрессорного завода работают без приостановок. Задолженность перед коллективом была полностью погашена к 19 ноября. Ситуация с задержкой заработной платы находилась на контроле регионального департамента по труду и занятости населения вплоть до ее решения.

"Понимая ответственность перед коллективом, руководство завода приложило все силы для максимально оперативного погашения задолженности по зарплате. На предприятии трудятся порядка 250 человек, и большая часть с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации. Люди выходили на работу, сборка и выпуск продукции в цехах не останавливались, и обязательства перед заказчиками Уральский компрессорный завод выполняет в полном объеме", - прокомментировал ситуацию замминистра промышленности и науки Свердловской области Александр Данилов.

Как добавили в департаменте, по поручению губернатора Дениса Паслера Дептруд держит на контроле ситуацию на всех предприятиях региона.