Следком официально прокомментировал обвинение в отношении экс-вице-премьера Пермского края

Бывший министр природных ресурсов Пермского края и его подчинённый обвиняются в получении многомиллионных взяток. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, с 2024 по 2026 год участники преступной группы через посредника получали взятки от руководителей нескольких коммерческих организаций. Общая сумма превысила 49 млн рублей.

Бывший министр объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Бывший начальник лесопользования задержан, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности обвиняемых.

Ранее "Новый компаньон" сообщал, что бывшему вице-премьеру края Дмитрию Белановичу вменяли пять взяток на 29 млн рублей, а его предполагаемый подчинённый Евгений Попляков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.