Путин лично поздравил Патриарха Кирилла с 80-летием и вручил икону уральских мастеров

20 ноября президент России Владимир Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения - главе РПЦ исполнилось 80 лет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства вручил Патриарху подарок - икону "Двунадесятые праздники", изготовленную уральскими мастерами. В центре иконы расположен медальон с изображением Рождества Христова, который обрамляют изображения ещё восьми церковных двунадесятых праздников. По периметру представлены медальоны с изображениями Троицы, четырёх евангелистов и двенадцати святых.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присуждении Патриарху Кириллу Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года, а также поздравил главу РПЦ с праздником по телефону.