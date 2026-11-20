Мэр Болохово ушла в отставку после скандала со "Смешариками"

Глава города Болохово Тульской области Марина Чуйкина ушла в отставку после скандала с детскими рисунками, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, чиновница досрочно сложила полномочия. Она также удалила свои соцсети.

Чуйкина покинула пост главы ровно через три месяца после скандала. Напомним, в августе местные чиновники пригрозили уголовной ответственностью ребенку, который нарисовал на прорезиненном покрытии детской площадки персонажей мультфильма "Смешарики". В администрации заявили, что это расценивается как порча муниципального имущества, и добавили, что за подобные действия предусмотрена ответственность по статье о вандализме. Однако за девочку вступился губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. А жители города нашли в соцсетях Чуйкиной видео, на котором она снимает себя за рулем, пока ее маленький сын сидит рядом непристегнутым и без детского кресла. Пользователи заявили, что обратятся в полицию на чиновницу из-за нарушения ПДД.