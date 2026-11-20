Председатель Думы Астраханской области направил поздравление с юбилеем Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

20 ноября 2026 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 80-летний юбилей. Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов направил Предстоятелю Русской Православной Церкви поздравительную телеграмму.

В ней, в частности, говорится: "Ваше Святейшество! От имени Думы Астраханской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 80-летием! Ваш жизненный путь и Первосвятительское служение неразрывно связаны с важнейшими событиями современной истории Русской Православной Церкви и нашего Отечества. Масштаб Вашей личности, глубина богословской мысли, дар проповедника и духовная мудрость определяют особую значимость Ваших трудов для миллионов людей. В Вашем слове они обретают нравственную опору, укрепляются в вере и надежде, находят силы для преодоления испытаний".

Игорь Мартынов отметил, что, возглавляя Русскую Православную Церковь, Патриарх несет высокую ответственность за сохранение её единства, преемственность духовной традиции и утверждение христианских ценностей в жизни общества.

"Ваше служение обращено не только к заботам сегодняшнего дня, но и к будущему страны, к воспитанию поколений, которым предстоит хранить веру, историческую память и любовь к Отечеству. Ваша неизменная верность пастырскому долгу, твёрдость убеждений и деятельная забота о людях являют пример подлинного духовного руководства", - говорится в поздравлении.

Также спикер регионального парламента отметил, что для многонациональной Астраханской области особое значение имеют труды Патриарха по укреплению межрелигиозного согласия, взаимного уважения и гражданского мира.

"С глубокой благодарностью мы вспоминаем Ваш Первосвятительский визит на астраханскую землю. Совершённое Вами освящение возрождённого храма Благовещения Пресвятой Богородицы и новопостроенного собора святого благоверного князя Александра Невского стало событием исторического значения для нашего края, зримым свидетельством возрождения его святынь и продолжения многовековой православной традиции. Примите, Ваше Святейшество, искреннюю признательность за неустанные молитвы, созидательные труды и заботу о духовном благополучии нашего народа. От всего сердца желаю Вам крепкого здравия, душевных и телесных сил, неиссякаемой помощи Божией в дальнейшем Первосвятительском служении на благо Русской Православной Церкви и Отечества. Многая и благая Вам лета!", - высказал пожелания председатель Думы Астраханской области.