Костромская область удостоена Почётного кубка Минобороны РФ за высокий вклад в укрепление обороноспособности страны

Кубок министерства обороны губернатору Костромской области Сергею Ситникову вручил заместитель министра Юнус-Бек Евкуров на XII конференции «Армия и общество», которая проходила в Москве. Конференция является одной из ключевых площадок, на которой формируют подходы по вопросам укрепления обороны страны, в том числе, по координации взаимодействие армии, государственных структур и общества.

Сергей Ситников представляет Костромскую область как регион, который на высоком уровне обеспечивает взаимодействие с Министерством обороны, масштабно поддерживает подшефные воинские подразделения, инициирует внедрение различных мер поддержки.

Важно отметить, что Костромская область с первых дней специальной военной операции осуществляет прямые связи с воинскими подразделениями. Распоряжением губернатора установлено шефство над 331 парашютно-десантным, 1065 артиллерийским и 348 мотострелковым полками.

Не так давно губернатор в очередной раз побывал с рабочей поездкой в одном из южных регионов страны, где встретился с личным составом подшефных полков, встретился с десантниками 331 и 1065 полков. Встреча была организовали на территории одного из южных регионов страны. Десантникам передана очередная крупная партия дронов, вручены награды за боевые заслуги.

Сергей Ситников в постоянном режиме лично курирует решение ключевых вопросов, которые поднимаю военнослужащие, находится на связи с командирами подразделений.

На данный момент в воинские подразделения регионом при поддержке благотворительных фондов «Единение», «Гордимся тобой», предпринимателей, общественных организаций, граждан поставлено дополнительной техники и оборудования на сумму почти 5 млрд рублей. В том числе, более 14 тысяч квадрокоптеров, свыше 1,6 тысяч радиостанций и аккумуляторов, несколько сотен электрогенераторов, тепловизионных прицелов, бензопил, 105 тысяч кубометров пиломатериалов, около 3 тысяч комплектов одежды, более 2 тысяч пар обуви. В костромские полки отправлено 272 автомобиля, 104 квадроцикла, 230 снегоболотоходов, 176 мотоциклов, 60 лодок.

Также по инициативе Сергея Ситникова Костромская область первой в стране осуществила разработку комплексной программы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Сейчас бойцам их семьям предоставляется поддержка по более, чем 40 направлениям. В Костромской области впервые в стране было принято решение о бесплатном выделении земельных участков. За счет областного бюджета закуплены автобусы для доставки бойцов в отпуска.