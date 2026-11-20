В Горнозаводске мужчина похитил знакомую, угрожая ей пистолетом

В Горнозаводске 55-летний местный житель похитил свою 22-летнюю знакомую, угрожая ей пневматическим пистолетом. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, преступление произошло днём 19 ноября 2026 года. Мужчина, угрожая оружием, перевёз девушку 2003 года рождения на своём автомобиле в собственную квартиру, где незаконно удерживал.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а в суд направлено ходатайство о заключении под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.