Александр Соколов потребовал полностью сохранить льготу для работников детсадов города Кирова

Губернатор Кировской области Александр Соколов инициировал рассмотрение ситуации, связанной с сокращением льготы для сотрудников детских садов города Кирова.

Напомним, в 2024 году в областном центре было принято решение полностью освободить работников муниципальных дошкольных учреждений от родительской платы за посещение их детьми детских садов. Эта мера была принята с тем, чтобы закрепить кадры в сфере дошкольного образования, а также привлечь в отрасль молодых специалистов. Однако, срок действия данной меры был установлен до 31 декабря 2026 года.

Накануне администрация города Кирова вынесла на рассмотрение Кировской городской Думы документ, согласно которому предлагается продление льготы на 2027 год, но при одновременном ее сокращении ее объемов. В документе оговаривается освобождение от платы не на 100%, а на 50% в связи с тем, что средняя зарплата работников детсадов уже выросла в 2023 году, а с середины 2027-го у них еще увеличатся оклады.

Сообщения об этих нововведениях в СМИ обратил внимание глава региона.

"Система образования – это то, без чего невозможно воспитание детей. И это то, что мы должны поддерживать всецело и всесторонне. Недопустимо сокращать или исключать меры поддержки для наших педагогов. И тем более оправдывать это ростом окладов. Мы увеличиваем оклады не для того, чтобы можно было «срезать» другие выплаты, а для того, чтобы улучшить качество жизни наших учителей, воспитателей", – подчеркнул Александр Соколов.

Губернатор потребовал у администрации города Кирова изыскать средства для сохранения меры поддержки в полном объеме. Как сообщил глава городской администрации Вячеслав Симаков, поручение губернатора, безусловно, будет выполнено.