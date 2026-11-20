Депутатский корпус регионального парламента утвердил семь кандидатур в новый состав избирательной комиссии Астраханской области

На состоявшемся 19 ноября заседании регионального парламента под председательством Игоря Мартынова депутаты приняли решение о назначении членов избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса на срок полномочий с 2026 по 2031 годы.

В соответствии с региональным законодательством в состав избирательной комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса, 7 из которых назначаются Думой Астраханской области, остальные 7 — Губернатором региона.

В установленный срок в региональный парламент поступили предложения от политических партий, Центральной избирательной комиссии РФ, избирательной комиссии региона и областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи.

Депутаты отметили, что все представленные кандидатуры соответствуют требованиям законодательства.

По итогам рассмотрения Постановлением Думы в состав избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса назначены:

- Руслан Бедиров, помощник сенатора РФ по работе в Астраханской области (предложен Астраханской областной общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи);

- Наталья Дроздова, доцент кафедры гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин РАНХиГС (Астраханское региональное отделение партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

- Алексей Кучин, индивидуальный предприниматель (Астраханское региональное отделение партии «Новые люди»);

- Андрей Лиджиев, охранник Астраханского отряда охраны филиала ПАО «Газпром» («Справедливая Россия»);

- Анна Маньшина, заместитель председателя избирательной комиссии Астраханской области (по предложению избирательной комиссии региона);

- Евдокия Мустафеева, заместитель начальника управления правового и организационного обеспечения аппарата избирательной комиссии Астраханской области (по предложению ЦИК РФ);

- Гульнара Федоренко, юрист (Астраханское областное отделение КПРФ).

Напомним, срок полномочий действующего состава комиссии истекает 13 декабря 2026 года.