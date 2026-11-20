Манифестация проходит в центре Рима: на улицы вышли десятки тысяч человек

В центре Рима проходит многотысячная манифестация профсоюзов в рамках общенациональной забастовки.

Демонстранты, общее число которых может составлять десятки тысяч человек, несут баннеры и плакаты.

Участники акции выступают против экономической и социальной политики правительства Джорджи Мелони, передает РИА Новости. Профсоюзы требуют увеличить госрасходы на образование и здравоохранение, повысить зарплаты и пенсии, а военные расходы, наоборот, снизить.

В октябре правительство Италии решило направить 500 военных в Милан для подавления беспорядков, охвативших страну. Протесты против высокой стоимости жизни, цен на топливо и налогов переросли в погромы: в Милане, Турине, Болонье и Бергамо демонстранты забрасывали полицию камнями и зажигательными смесями, грабили магазины.