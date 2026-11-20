Хуснуллин сообщил, что рассматриваются два варианта восстановления Крымского моста

Власти рассматривают два варианта восстановления Крымского моста, проектировщики сейчас ведут расчеты, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы этим занимаемся, все варианты решения этой проблемы есть. Двигаемся параллельно двумя вариантами восстановления", - сказал Хуснуллин в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live". Какие-либо подробности он не привел.

ВСУ трижды атаковали мост на этой неделе. Известно, что повреждена основная балка пролета арочного моста и сама арка. СКР возбудил уголовное дело по статье "Теракт" по факту ударов по Крымскому мосту.