В Петербурге арестовали мужчину за жестокое убийство

Колпинский районный суд Санкт‑Петербурга отправил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следствия и установил меру пресечения до 21 декабря 2026 года. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, в начале октября 2026 года в комнате коммунальной квартиры на улице Садовой в поселке Металлострой мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поссорился со знакомой из-за ревности.

Следователи установили: сначала мужчина нанес женщине не менее 30 ударов руками по голове - в область жизненно важных органов. Потом он взял черенок швабры и ударил им не менее 100 раз - бил по голове, шее, груди, животу, а также по спине и ногам. От травм женщина умерла сразу, на месте.

Мужчину задержали, он признал свою вину. Сейчас он находится под стражей, идет подготовка к дальнейшему разбирательству.