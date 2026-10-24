Сборная России по футболу U‑15 разгромила Судан в Азербайджане

Юношеская сборная России (игроки 2011 года рождения) уверенно начала выступление на первом в истории чемпионате мира и фестивале ФИФА среди футболистов до 15 лет в Азербайджане. В стартовом матче россияне не оставили шансов команде Судана - счет 12:0. Игра прошла 24 октября на стадионе Олимпийского спортивного комплекса в Говсане, и российские футболисты с первых минут взяли игру под свой контроль.

Матч шел по необычному регламенту: два тайма по 20 минут, поле уменьшенного размера (68×47 метров), формат 8 на 8. Офсайд фиксировали только в 14‑метровой зоне у ворот, а менять игроков можно было сколько угодно. Уже на второй минуте Егор Люсин и Анатолий Цимин вывели сборную России вперед - 2:0. Вскоре капитан Матвей Абдулхаликов добавил еще один мяч, а к перерыву Люсин оформил хет‑трик, а Цимин - дубль.

Во втором тайме тренеры активно меняли состав, но команда не сбавила темп. Егор Горяинов забил три гола, Матвей Родионов - два, а на последних секундах Илья Храбрый поставил финальную точку - 12:0.

Теперь сборная России продолжит борьбу в группе AE, где ее ждут матчи с Турцией, Афганистаном, Джибути и Сьерра‑Леоне. Всего в турнире участвуют 189 сборных. По итогам группового этапа команды распределят по шести дивизионам - от A до F. Победители групп попадут в элитный дивизион A и поборются за чемпионский титул. На втором этапе стартует плей‑офф: даже проигравшие не завершат выступление, а продолжат бороться за итоговые места - так каждая сборная проведет на турнире несколько матчей.

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