ПВО за 12 часов сбили 616 беспилотников

С 20:00 мск 23 октября до 8:00 24 октября силы ПВО сбили 616 беспилотных аппаратов самолетного типа - об этом сообщило Минобороны РФ. Перехваты прошли в 22 российских регионах, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Среди территорий, где работали расчеты ПВО, - Крым и Краснодарский край. Дроны также сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями. Еще перехваты зафиксировали в Московском регионе и Татарстане.

В трех муниципалитетах Краснодарского края упали обломки беспилотников - по данным краевого оперштаба, никто не пострадал. В хуторе Белом Темрюкского района из‑за падения обломков загорелся трансформатор на подстанции, и три поселка остались без света.