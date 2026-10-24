Звонок в мессенджере Signal мог продолжаться без ведома собеседника

Эксперты обнаружили проблему в мессенджере Signal: если человек пытался закончить аудио- или видеозвонок, соединение могло не разорваться. В итоге звук, а иногда и видео, продолжали передаваться без ведома пользователя - об этом написал РБК со ссылкой на издание Register.

Все из‑за перегрузки: если один собеседник отправлял много запросов подряд, приложение не успевало обработать команду "завершить вызов". Второй участник разговора думал, что связь уже оборвана, а на деле данные все еще уходили через сеть.

Уязвимости дали идентификатор CVE‑2026‑113380, а опасность оценили в 9,3 балла по шкале CVSS - это международная система оценки уязвимостей, где максимум - 10 баллов. Проблема касалась библиотеки RingRTC и была во всех версиях Signal до 2.72.0 включительно.

Аналитики считают, что воспользоваться этой ошибкой несложно. При этом пока ее нет в реестре Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) - туда вносят уязвимости, которые уже применяли в реальных атаках.