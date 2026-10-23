В Иваново следователи проводят проверку из-за гибели пожарного в здании по изготовлению матрасов

В Иваново произошёл пожар в производственном здании по изготовлению матрасов на улице Косякова. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУ СК России по Ивановской области организована процессуальная проверка, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло сегодня. В настоящее время следователи и криминалисты регионального следственного управления работают на месте происшествия: проводится осмотр, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.