В Ростовской области упали обломки беспилотников

В хуторе Калинин Ростовской области обломки БПЛА попали в трансформаторную подстанцию - без электричества остались 172 частных дома. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Пока информации о пострадавших нет.

В Ростове‑на‑Дону фрагменты беспилотника рухнули на территорию филиала "Ростовпассажиртранса". Из‑за удара повредились крыша и окна здания техобслуживания, а также пострадал 21 автобус.

Власти сообщили, что ночью ПВО сбили над областью 80 беспилотных аппаратов. Кроме Ростова‑на‑Дону, под ударами оказались Таганрог и несколько районов: Верхнедонский, Боковский, Миллеровский, Кашарский, Шолоховский, Милютинский, Чертковский, Азовский и Мясниковский.

Вчера силы ПВО ночью и утром сбили 19 беспилотных аппаратов ВСУ над Нижегородской областью. В Городецком округе обломки дронов травмировали трех человек - их сразу госпитализировали.