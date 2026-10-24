В ЕАО поезд врезался в микроавтобус - шесть человек погибли

В Еврейской автономной области случилась авария: пассажирский поезд № 35 (маршрут Хабаровск - Благовещенск) врезался в микроавтобус. Шесть человек погибли, еще один пассажир автобуса пострадал. Об этом рассказали в пресс‑службе Дальневосточной железной дороги.

ДТП произошло на перегоне между станциями Николаевка и Дежневка. Водитель микроавтобуса выехал на переезд, хотя горел запрещающий сигнал, прямо перед приближающимся поездом. Машинист сразу дал экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким - столкновения не удалось избежать.

Все погибшие - пассажиры микроавтобуса. В поезде никто не пострадал, состав не сошел с рельсов. Через 37 минут после аварии поезд снова поехал по маршруту.

В ДЖД напоминают водителям: нужно быть предельно внимательными на железнодорожных переездах и обязательно соблюдать правила проезда.

Ранее в Екатеринбурге на улице 8 Марта возле дома 183/а водитель "Шкоды" без видимых причин выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус; мужчина погиб, а 16 пассажиров автобуса, в том числе семеро несовершеннолетних, осматривают медики.