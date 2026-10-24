Задымление в Хабаровске: причина - пожары в Китае

В Хабаровске и южных районах Хабаровского края появилось задымление - об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Специалисты пояснили, что дым пришел вместе с воздушными потоками из Китая: там сейчас горят леса. Спутники видят на территории КНР термические аномалии - так называют участки с сильно повышенной температурой поверхности.

Местные СМИ пишут, что в Хабаровске в воздухе чувствуется запах гари, а из‑за дымки стало хуже видно дорогу и дальние объекты. В МЧС подчеркивают: в самом крае крупных пожаров нет - дым принес ветер из‑за границы.