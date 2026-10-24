В Таиланде задержали россиянина: подозревают в хакерстве и отмывании денег

В Таиланде полицейские задержали 45‑летнего гражданина России. Его подозревают в киберпреступлениях и легализации незаконных доходов. Об этом сообщил МК со ссылкой на портал "Сиам Рат" .

Мужчину взяли 20 октября на КПП "Второй Мост Таиландско‑Лаосской дружбы" в провинции Мукдахан - он пытался выехать из страны. Суд района Минбури в Бангкоке еще 14 августа 2026 года выдал ордер на его арест. После этого в базе иммиграционной службы появилась отметка: задержать при попытке покинуть Таиланд. До задержания россиянин жил в Паттайе.

По версии следствия, мужчина незаконно проникал в защищенные компьютерные системы, удалял, искажал или уничтожал чужие данные. Еще ему вменяют ночную кражу и участие в схеме отмывания денег - полицейские считают, что он действовал вместе с сообщниками по заранее обговоренному плану.

Сейчас задержанного передали в Третий отдел Управления Национальной полиции по борьбе с преступлениями в сфере технологий. Там продолжат разбираться в деле.

Ранее хакер PalachPro рассказал, что долго и планомерно взламывал дата‑центры на Украине - ему удалось проникнуть в системы резервного копирования военного документооборота, почтовые серверы оборонного ведомства, приложение "Армия+" и мессенджер Sonata, а также выяснить, что под видом гражданских объектов скрывались серверные комплексы ВСУ и Минобороны.