В Бурашево нашли останки жертв нацистских расправ

В селе Бурашево Тверской области поисковики нашли на территории бывшей психиатрической больницы имени М. П. Литвинова останки примерно 19 человек. В пресс‑службе регионального управления СК РФ 23 октября пояснили: находка связана с расправами нацистов над пациентами в 1941 году, когда Калининскую область оккупировали.

Сейчас следователи назначили экспертизы - в том числе медико‑криминалистические. Эксперты выяснят возраст и пол погибших, а также как именно они погибли.

По документам и историческим исследованиям, в больнице убили больше 1,5 тысяч человек. Нацисты расстреливали людей и наносили смертельные травмы прямо в палатах, вводили им смертельные дозы наркотиков. Есть подтверждения, что тех, кто оставался жив после отравления, хоронили заживо.

Ранее в деревне Извара Ленинградской области поисковики нашли массовое захоронение военнопленных красноармейцев, которых замучили эстонские и немецкие нацисты: извлекли останки 97 человек.