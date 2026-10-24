Польский министр послал Илона Маска на Марс

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс‑конференции в Лодзи иронично пожелал Илону Маску отправиться на Марс. Так министр прокомментировал ограничения в работе терминалов Starlink на Украине - об этом рассказала "РГ" со ссылкой на телеканал TVP Info.

Сикорский недоволен тем, что владелец SpaceX влияет на вопросы международной безопасности. По его мнению, смешивать бизнес и политику опасно - это часто приводит к плохим последствиям. При этом дипломат признал, что Маск - выдающийся изобретатель, и пожелал ему успехов, добавив, что было бы здорово, если бы тот сосредоточился на космосе и полетел на Марс.

Это не первое резкое заявление польского министра в адрес американского бизнесмена. В середине октября Сикорский говорил, что европейские клиенты Starlink внимательно следят за действиями Маска.

Ранее вооруженные силы Украины столкнулись с ограничениями в работе сетей Starlink: по словам экс‑советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, связь пропадает при скорости 60-70 км/ч, а при движении свыше 160 км/ч она исчезает полностью - из‑за этого сорвали ряд важных миссий.