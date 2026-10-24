В Чувашии из‑за угрозы беспилотников обучение перевели в онлайн

В Чувашской Республике школы, техникумы, вузы и детские сады сейчас работают в дистанционном формате. Это связано с тем, что сохраняется опасность атаки беспилотников - о ситуации рассказали в региональном министерстве образования.

В публикации в "Максе" чиновники предупредили: в республике действует режим опасности из‑за возможной атаки БПЛА. Жителям рекомендуют не приходить в учебные заведения, а все занятия сегодня проводят удаленно.

С 20:00 мск 23 октября до 8:00 24 октября силы ПВО сбили 616 беспилотных аппаратов самолетного типа - об этом сообщило Минобороны РФ.