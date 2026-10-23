26 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В России на газификацию дополнительно выделят 1,2 миллиарда рублей

Президент России утвердил перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации. Одним из поручений стало выделение в 2026 году из резервного фонда Правительства дополнительно 1,2 млрд рублей бюджетам субъектов РФ. Информация об этом опубликована на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Средства предназначены для предоставления гражданам субсидий на приобретение газового оборудования и проведение работ в границах земельных участков, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям. Задача — полностью обеспечить соответствующую потребность регионов. Срок исполнения — 1 ноября 2026 года.

Кроме того, Правительству поручено до 1 марта 2027 года обеспечить внесение в законодательство изменений, распространяющих программу социальной газификации на сельские дома культуры.

Также Правительство должно вести оперативный мониторинг и анализ доступности для граждан газового оборудования и услуг по его установке, в том числе для тех, кто не получает субсидии, а также достаточности средств на эти субсидии. Первый доклад — до 15 декабря 2026 года, далее — раз в полгода. Ответственный — председатель Правительства Михаил Мишустин.

ФАС России совместно с главами регионов должна обеспечить контроль за формированием цен на газовое оборудование и услуги по его установке, а также принять меры по недопущению необоснованного роста цен и включения в проекты технологического присоединения необязательных работ и дополнительных услуг. Доклад — до 15 декабря 2026 года, далее — раз в полгода.

Теги: газификация, Кремль, указ президента, Путин


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