В Крыму и Севастополе пропало электричество из‑за аварии на внешних сетях

В Крыму и Севастополе отключилось электричество - причина в аварии на энергосетях за пределами полуострова, сообщили власти.

Энергетики сейчас восстанавливают подачу электричества. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что города начнут подключать постепенно - как только система наберет нужную мощность.

Все критически важные объекты уже перевели на резервные источники питания - это помогает им работать даже без основного электроснабжения.

Ранее в Чувашской Республике из‑за сохраняющейся опасности атаки беспилотников школы, техникумы, вузы и детские сады перешли на дистанционное обучение - об этом сообщили в региональном министерстве образования.