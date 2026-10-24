На Кубани обломки дронов упали в трех муниципалитетах

В трех муниципалитетах Краснодарского края упали обломки беспилотников. В краевом оперштабе сообщили, что никто не пострадал.

Пожар вспыхнул на подстанции в хуторе Белом Темрюкского района. Из‑за аварии без света остались три поселка - сейчас энергетики стараются вернуть электричество.

В Абинске обломки рухнули во дворе частного дома: повредили стены и окна здания, а еще разбили стекла в двух соседних домах. В Ейском районе пострадали окна в двух многоквартирных домах.

В Ростовской области из‑за падения обломков беспилотников возникли серьезные последствия: в хуторе Калинин повреждена трансформаторная подстанция - без электричества остались 172 частных дома, а в Ростове‑на‑Дону обломки рухнули на территорию филиала "Ростовпассажиртранса", повредив крышу, окна здания техобслуживания и 21 автобус.