Пожар в усадьбе "Узкое": сотрудник МЧС под завалами, есть пострадавшие

В усадьбе "Узкое" на юго‑западе Москвы загорелся двухэтажный деревянный санаторий. Огонь охватил крышу - площадь возгорания составила примерно 800-1000 кв. м. Первые признаки пожара заметили около 09:00 мск, а к настоящему моменту пламя полностью потушили.

Во время разбора завалов один из сотрудников МЧС оказался под обрушившимися конструкциями. По предварительным данным, мужчина жив и в сознании - коллеги стараются его вытащить. О его состоянии на данный момент точной информации нет.

Еще двое спасателей получили серьезные травмы: у одного перелом ребер, у другого - повреждение шейного отдела позвоночника. Пострадавших уже вывезли с места ЧП, скоро их доставят в больницу.

Усадьба "Узкое" находится в природно‑историческом парке "Битцевский лес" - это особо охраняемая зеленая территория. Причины пожара выясняют Черемушкинская межрайонная и Межрайонная природоохранная прокуратуры.

Ранее в Хабаровске и южных районах края появилось задымление: в воздухе пахнет гарью, видимость ухудшилась, но в самом регионе крупных пожаров нет - дым пришел из Китая вместе с воздушными потоками, где сейчас горят леса.