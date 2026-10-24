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Происшествия Липецкая область
Фото: Накануне.RU

Школьник из Липецка предотвратил нападение в школе

В Липецке подросток сообщил матери и классному руководителю, что его друг хочет напасть на школьников. Взрослые сразу передали информацию в полицию - нападение удалось остановить. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Ребята дружили с детства, но в 2021 году перестали общаться. Через четыре года снова начали переписываться. Тогда приятель признался, что боролся с тяжелыми переживаниями, пытался навредить себе, а потом заговорил о нападении. Следователи выяснили, что он несколько лет интересовался материалами запрещенной террористической организации.

Школьник уговаривал друга сходить к психологу. Тревогу он почувствовал, когда приятель прислал фото: на нем тот держал нож‑бабочку за спиной одноклассника и писал, что хотел ударить парня. После этого подросток показал переписку маме и педагогу.

Сейчас предполагаемый злоумышленник в СИЗО, ждет суда по делу о подготовке теракта. Поскольку он несовершеннолетний, ему грозит максимум десять лет лишения свободы.

По данным СК, в Липецкой области расследуют несколько дел против подростков - их подозревают в подготовке терактов и диверсий. В ведомстве призывают ребят, втянутых в опасные планы, обращаться за помощью к взрослым или в полицию. Там напомнили про статью 31 УК России (добровольный отказ от преступления): если человек сам и окончательно отказался от плана, при соблюдении условий закона его не привлекут к ответственности.

Ранее в школе города Бенд (штат Орегон) 16‑летний подросток устроил стрельбу: погибли трое детей (пяти, восьми и одиннадцати лет) и один учитель, а самого стрелка застрелил неизвестный еще до приезда полиции.

 

Теги: школа, нож, нападение


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