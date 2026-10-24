Роскомнадзор требует от блогера Wylsacom почти полмиллиона рублей

Роскомнадзор требует с техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom) выплатить обязательные отчисления с рекламных доходов - сумма претензий составляет 468 119,16 рубля. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на материалы дела.

Дело поступило в Арбитражный суд Москвы. Его рассмотрят в упрощенном порядке - сторонам не нужно приходить на заседания, суд примет решение по документам.

Ранее суд уже обязал Петухова выплатить более 1,2 млн рублей по похожему требованию. Тогда выяснили, что за квартал блогер заработал на рекламных интеграциях около 40,4 млн рублей, но не перечислил положенные 3% отчислений.