Владимиру Путину доложили о создании зоны безопасности в приграничье

Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления Объединенной группировки войск, где рассказал о значительном расширении зоны безопасности в приграничных с Украиной районах за последние месяцы, сообщают РИА Новости.

"Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее. И сделать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем", — подчеркнул он.

Как доложили президенту командующие, группировка "Восток" создает зону безопасности в Днепропетровской области, тем временем "Север" расширяет ее в Харьковской и Сумской. Так, в Харьковской области глубину этой полосы уже удалось увеличить до 30 километров. В окружение там попала группировка ВСУ в составе десяти батальонов.

"Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области", — доложил, в свою очередь, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Основные же усилия, по его словам, сосредоточены на освобождении Донбасса, где войска группировки "Центр" освободили Доброполье — один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении.

Кроме того, за последние три дня под контроль российских войск перешла Сергеевка. Тем временем штурмовые подразделения "Центра" развивают наступление в направлении Александровки, также освобождено Первомайское. А передовые группы уже вошли в Белозерское, где ведут уличные бои.

В плановом порядке идет и освобождение Запорожской области: наступление развивается высокими темпами. В частности, под контроль ВС России перешли Новопавловка и Новоандреевка, группировка войск "Днепр" ведет бои в городе Орехове, а передовые группы уже находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья.

Заслушав доклад, Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику в действиях группировок войск по всей линии фронта. Он подчеркнул, что боевая работа связана с потерями и сложностями, однако темпы продвижения существенно возросли. По его словам, бойцам остается освободить лишь десять процентов территории ДНР и 15,5 процента территории Запорожской области.

Говоря о перспективах, он назвал заметным событием взятие под контроль Доброполья: оно открывает прямой выход к границам ДНР. А освобождение Алексеево-Дружковки создает условия для скорейшей зачистки от боевиков всей территории Донбасса.