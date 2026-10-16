Владимиру Путину доложили о создании зоны безопасности в приграничье

17 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика В России
Фото: скриншот с видео kremlin.ru

Владимиру Путину доложили о создании зоны безопасности в приграничье

Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления Объединенной группировки войск, где рассказал о значительном расширении зоны безопасности в приграничных с Украиной районах за последние месяцы, сообщают РИА Новости.

"Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее. И сделать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем", — подчеркнул он.

Как доложили президенту командующие, группировка "Восток" создает зону безопасности в Днепропетровской области, тем временем "Север" расширяет ее в Харьковской и Сумской. Так, в Харьковской области глубину этой полосы уже удалось увеличить до 30 километров. В окружение там попала группировка ВСУ в составе десяти батальонов.

"Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области", — доложил, в свою очередь, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Основные же усилия, по его словам, сосредоточены на освобождении Донбасса, где войска группировки "Центр" освободили Доброполье — один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении.

Кроме того, за последние три дня под контроль российских войск перешла Сергеевка. Тем временем штурмовые подразделения "Центра" развивают наступление в направлении Александровки, также освобождено Первомайское. А передовые группы уже вошли в Белозерское, где ведут уличные бои.

В плановом порядке идет и освобождение Запорожской области: наступление развивается высокими темпами. В частности, под контроль ВС России перешли Новопавловка и Новоандреевка, группировка войск "Днепр" ведет бои в городе Орехове, а передовые группы уже находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья.

Заслушав доклад, Верховный главнокомандующий отметил положительную динамику в действиях группировок войск по всей линии фронта. Он подчеркнул, что боевая работа связана с потерями и сложностями, однако темпы продвижения существенно возросли. По его словам, бойцам остается освободить лишь десять процентов территории ДНР и 15,5 процента территории Запорожской области.

Говоря о перспективах, он назвал заметным событием взятие под контроль Доброполья: оно открывает прямой выход к границам ДНР. А освобождение Алексеево-Дружковки создает условия для скорейшей зачистки от боевиков всей территории Донбасса.

Теги: Владимир Путин, зона безопасности


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети