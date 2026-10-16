В Тюменской области откроется новый туристический маршрут "Тропой уватских легенд"

В Тюменской области откроется новый туристический маршрут "Тропой уватских легенд", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественное открытие состоится 17 октября на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Иртыш".

Маршрут протяженностью 2,2 километра составлен на основе уватских легенд. В ходе экскурсии туристы встретятся с 13 идолами, олицетворяющими предания. Они созданы резчиками по дереву, мастерами – участниками фестиваля скульптуры "Чудотворцы".

На торжественном открытии гостей ждут: мастер-классы; представление пролога легенды; экскурсия по маршруту.

Маршрут рассчитан на широкую аудиторию: семьи с детьми, а также всех, кто любит пешие прогулки и интересуется историей. Организаторы предоставят трансфер от ФОК "Иртыш" до биатлонного центра.

Отметим, в этом году Тюменскую область посетили более двух с половиной миллионов гостей. Тюменская область стабильно входит в число лидеров в стране по качеству жизни и комфорту городской среды, системно развивает транспортную доступность. Это сказывается на турпотоках. Большой интерес у гостей вызывают термальные курорты. Привлекают их и событийные мероприятия, такие как "Лето в Тобольском кремле", "Уха-царица", "Ялуторовская масленица". Тысячи людей проследовали по туристическим маршрутам "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири".