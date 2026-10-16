Цены на продукты в сентябре почти не изменились

В сентябре цены на продукты по стране в целом не изменились. При этом топливо дорожало не так сильно, как в июне и июле: примерно в трети регионов цены либо снизились, либо остались на прежнем уровне — такие данные приводит Банк России.

Некоторые продукты заметно подешевели: овощи и фрукты нового урожая стали доступнее, а сахар - дешевле из‑за активной переработки свеклы. В то же время яйца подорожали из‑за сезонного роста спроса, а крупы и рыбопродукты - из‑за того, что на рынке стало меньше этих товаров.

Рост цен на непродовольственные товары оказался умеренным. Например, электроника стала дороже: на это повлияли ослабление рубля и рост стоимости комплектующих. В сфере услуг цены заметно выросли в большинстве регионов, особенно сильно подорожало образование. При этом внутренний туризм продолжил дешеветь - путевки стали доступнее.

Сообщалось, что мировые цены на продукты могут вырасти из‑за нехватки промышленной серы: из‑за сбоев в судоходстве через Ормузский пролив стоимость сырья подскочила с 100-200 до почти 1000 долларов за тонну, ведь через пролив раньше перевозили примерно половину всей мировой серы.