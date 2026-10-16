ФАС завела дело на две строительные компании: сговор помог раскрыть ИИ

ФАС впервые открыла дело после того, как автоматизированная система сама обнаружила признаки картельного сговора. Государственная платформа "Антикартель", работающая на базе искусственного интеллекта, проанализировала данные и выявила подозрительные схемы. Об этом представители ведомства рассказали РБК.

Под проверку попали компании "Стройпрофигрупп" и "МТ Групп". В ФАС считают, что фирмы договорились между собой и несколько лет - с 2024 по 2026 год - поддерживали нужный им уровень цен на торгах. Речь идет о контрактах на обслуживание зданий детских образовательных учреждений в Одинцовском городском округе Московской области.

Всего на этих торгах разыграли 676,6 млн рублей. Если проверка подтвердит антиконкурентное соглашение, компаниям грозят крупные административные штрафы.

Ранее ФАС потребовала от издательства "Просвещение" установить обоснованные цены на учебники по истории для 10-11 классов - не выше суммы расходов и нужной для работы прибыли; в итоге с 21 сентября цены на четыре таких учебника снизили на 36,94-44,98 %.