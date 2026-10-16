Беспилотник попал в промышленный объект в Югре

Беспилотник попал в промышленный объект в Сургуте. Об этом сообщил глава Югры Руслан Кухарук.

По его словам, в результате атаки произошло возгорание. На месте работают экстренные службы.



В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба.

"Держу ситуацию на личном контроле. Уважаемые жители Югры, прошу вас сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников", - обратился глава региона к жителям.

Полпред президента в УрФО Артем Жога прокомментировал происшествие. "Террористический киевский режим продолжает свои нападки на гражданскую инфраструктуру Уральского федерального округа. Атаке БПЛА подвергся Ханты-Мансийский автономный округ. В результате падения обломков повреждения получил промышленный объект. На месте работают экстренные службы, власти держат ситуацию на контроле. Прошу всех жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие. Доверяйте только официальным источникам. В случае обнаружения подозрительных предметов звоните по номеру 112", - заявил он.

Напомним, с утра регионы УрФО находились в режиме ограничений, связанных с угрозой БПЛА. Часть аэропортов была закрыта по решению Росавиации для обеспечения безопасности полетов.