В Екатеринбурге школьник распылил в классе неизвестную жидкость

В МАОУ СОШ №181 Екатеринбурга пятиклассник распылил неизвестную жидкость с резким запахом. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, организована проверка.

Инцидент произошел 15 октября во время перемены. Ребенок распылил жидкость в кабинете, где находились другие ученики. Почувствовав резкий запах, дети выбежали и позвали классного руководителя.

Сегодня на место происшествия выезжали сотрудники аппарата прокуратуры Свердловской области и прокуратуры Академического района Екатеринбурга. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.