ГАИ не сможет лишать прав без суда

В МВД опровергли слухи, что с марта 2027 года инспекторы ГАИ смогут сами лишать водителей прав. В ведомстве говорят: такие заголовки путают людей - без решения суда забирать удостоверения инспекторы не будут.

С 1 марта 2027 года меняется порядок медосвидетельствования водителей. Теперь врачи будут оформлять заключения только в электронном виде. Эти документы разместят в специальном реестре в системе здравоохранения, а оттуда данные автоматически уйдут в МВД.

Если у водителя найдут противопоказания к вождению или новые ограничения, ему дадут три месяца, чтобы пройти внеочередное медобследование. Если проблемы подтвердятся или водитель не пойдет на осмотр, Госавтоинспекция прекратит его право управлять транспортом по этим категориям.

В МВД отдельно объяснили разницу между "прекращением" и "лишением" прав. Если действие прав прекращают из‑за здоровья, их вернут, как только человек устранит проблему. А лишение прав - это наказание за серьезные или частые нарушения ПДД, его назначает суд. Чтобы вернуть удостоверение после такого наказания, придется сдать теоретический экзамен.

В министерстве просят СМИ не искажать новые правила и при сомнениях спрашивать разъяснения в пресс‑центре МВД.