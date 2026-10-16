Трамп заявил, что не ограничивал доступ ВСУ к Starshield

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о причастности американских властей или предпринимателя Илона Маска к ограничению доступа Украины к военной системе спутниковой связи Starshield.

"Я не знаю, делал ли это вообще кто-либо, потому что это был точно не я, и не думаю, что это был Илон. Насколько я понимаю, все работает так же, как и всегда", — приводит слова Трампа РИА Новости.

В среду бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что ночью работа терминалов спутниковой связи Starlink была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как отмечал украинский военный источник CNN, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями из-за ограничений в работе терминалов.

При этом основатель SpaceX Илон Маск заявил, что системы Starshield принадлежат американскому правительству и контролируются им, а любые ограничения по скорости или режимам их использования устанавливаются исключительно военным ведомством США и в конечном счете президентом страны.