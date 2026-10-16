16 Октября 2026
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Фото: пресс-служба РМК

Скейт-парки "РМК Экстрим" в Екатеринбурге и Челябинске посетили 22 тысячи райдеров

Около 22 тысяч человек посетили парки "РМК Экстрим" за тёплый сезон. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

В 2026 году спортивный проект РМК по развитию экстремальных видов не только получил новый масштаб по площадям и оснащению парков, но и расширил географию. Уральская погода больше не предполагает катания в открытых парках в рамках летних дисциплин, и сейчас самое время подвести итоги сезона.

Один из парков "РМК Экстрим"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

География проекта расширилась: к скейт-паркам в Екатеринбурге и Челябинске добавилась площадка в Карабаше. Она открылась в городе в День металлурга прямо на Центральной площади. В честь открытия на площадке прошли первые соревнования, а также показательные выступления свердловских райдеров, бесплатные мастер-классы по беговелу, скейтборду, сёрф-скейту, самокату и BMX.

"РМК Экстрим" стал масштабнее: самый большой скейт-парк УрФО открылся в начале сезона в Екатеринбурге. В спортивном квартале "Архангел Михаил" построили пространство площадью 5 тысяч квадратных метров с пятью зонами для катания: улица, парк-про, парк-база, тренинг-зона, а также линейная трасса. Парк подходит как для новичков, так и для профессионалов.

Один из парков "РМК Экстрим"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

За четыре месяца скейт-парки "РМК Экстрим" в Екатеринбурге и Челябинске посетили 22 тысячи райдеров. Здесь прошло более 10 крупных мероприятий: всероссийские соревнования и этапы уже традиционного Кубка "РМК Экстрим", а также зрелищные соревнования среди топовых райдеров России и мира в новом скейт-парке в спортивном квартале "Архангел Михаил".

Увеличилось и количество дисциплин: теперь проект развивает не только самокат, BMX и скейтборд, но ещё и ролики, беговел. Последняя дисциплина особенно полюбилась горожанам: юные спортсмены от двух до пяти лет вместе с родителями осваивали новое направление – участвовали в мастер-классах и тренировались на памп-треке.

Один из парков "РМК Экстрим"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Этим летом был также сделан упор на обучение и прогресс: "экстрим-занятия" и "экстрим-смену" посетили более 500 детей. Было проведено около 85 бесплатных экстрим-тренировок для юных спортсменов.

С наступлением холодов экстрим не закончится. Проект готовит для жителей и гостей Екатеринбурга ещё более масштабные события этой зимой.

Один из парков "РМК Экстрим"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Теперь "РМК Экстрим" сделает акцент на зимних видах спорта – сноуборде и лыжах. Мы снова построим сноупарк в спортивном квартале "Архангел Михаил". В прошлом году площадка была популярна. Готовимся добавить новинки и удивить жителей и гостей Екатеринбурга. Сейчас парк на стадии проектирования, скоро начнём застройку", - рассказал директор "РМК Экстрим" Герман Ременников.

Уже второй год сноупарк "РМК Экстрим" будет работать в рамках фестиваля "Энергия РМК. Зима". Любители зимних экстремальных видов спорта смогут попасть на горнолыжный склон, не выезжая из города. Здесь обустроят спуски, спот для сноуфристайла и зоны для детского катания и занятия с тренерами для опытных и начинающих райдеров. Это уникальный для России проект, который делает зимние виды спорта доступными для всех.

Один из парков "РМК Экстрим"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: РМК Экстрим, скейт-парк, Челябинск, Екатеринбург


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