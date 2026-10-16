В Геленджике обновляют тротуары

Процесс улучшения городской среды на курорте не прекращается, чтобы улицы становились более комфортными и безопасными для всех. Сейчас активная фаза работ по обустройству тротуаров идет на улицах Родниковой и Туапсинской, сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонтные работы начались в сентябре и завершатся уже в конце октября. Общая площадь обновляемых пешеходных зон составит 170 кв. м на улице Родниковой и 372 кв. м на улице Туапсинской.

На реализацию проектов из местного бюджета направлено свыше 5 миллионов рублей.