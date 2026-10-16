Жители Петербурга попали в больницу с подтвержденной оспой обезьян

Жители Петербурга попали в больницу с подтвержденной оспой обезьян, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на осведомленный источник. Количество пациентов уточняется.

Инфекцию подтвердили в лаборатории.

По данным РЕН ТВ, лабораторно подтвердили оспу обезьян четверым жителям Петербурга. Все заболевшие находятся в городской больнице, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Днем ранее стало известно о госпитализации в Московской области пяти человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. Это трое мужчин и две девушки в возрасте 21–35 лет.

Оспа обезьян (mpox) — это острое зоонозное вирусное заболевание, вызываемое вирусом из рода ортопоксвирусов. Оспа обезьян представляет опасность для человека, хотя в большинстве случаев протекает легче, чем натуральная оспа. Летальность составляет от 0,1% до 11% в зависимости от штамма (клада) вируса и состояния здоровья пациента.