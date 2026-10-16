Археолог Бутягин начал читать лекции

Археолог Александр Бутягин, ранее отсидевший в польской тюрьме несколько месяцев, начал читать лекции в Санкт-Петербурге.

Вскоре он может начать делать это в Москве, пишет ТАСС. Конкретных сроков не названо.

Александр Бутягин, много лет возглавлявший Мирмекийскую экспедицию, в декабре 2025 г. был задержан в Варшаве по требованию Киева. На Украине его обвиняют в "разрушении культурного наследия Крыма". Украинские власти оценили "ущерб" в $4,7 млн и грозили археологу тюремным сроком до 10 лет. В середине марта 2026 г. суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина в Украину. Однако в апреле 2026 г. Польша выдала Бутягина России.