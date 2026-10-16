В России впервые пересадили спинной мозг

В Москве хирурги Института скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели трансплантацию спинного мозга. Врачи не отходили от операционного стола 12 часов - каждое действие требовало максимальной точности, сообщил канал "Раньше всех. Ну почти".

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до операции пациент рисковал полностью потерять подвижность. Теперь у мужчины есть реальный шанс восстановить функции организма. Сейчас его состояние стабильное, он чувствует себя хорошо, врачи продолжают наблюдать за ним.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат "Нимоланцим" (нимотузумаб) - он поможет расширить возможности таргетной терапии в онкологии: лекарство планируют применять у взрослых при опухолях пищевода, новообразованиях головы и шеи и отдельных формах рака головного мозга.