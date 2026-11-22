ДТП в Чили: двое россиян погибли в аварии с грузовиком

В Чили днем 21 ноября на трассе Ruta 9 случилось ДТП: туристический микроавтобус с россиянами врезался в грузовик. Авария произошла на 160-м километре дороги, когда транспорт ехал в Пуэрто-Наталес. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету La Tercera.

Двое россиян - мужчина и женщина - погибли на месте. Еще двое граждан РФ пострадали. Травмы также получили водители обоих транспортных средств и один пассажир микроавтобуса. На место приехала чилийская полиция - сейчас правоохранители выясняют, из-за чего произошла авария.

Ранее в одном из кварталов Тбилиси в жилом доме сначала произошел взрыв, а потом здание частично обрушилось; спасатели извлекли из-под завалов тела шести погибших, еще пятеро пострадавших, в том числе маленький ребенок, попали в больницу.