Трагедия в Чиканде: пожар на кондитерской фабрике унёс жизни трех работников

Пожар на кондитерской фабрике в Чиканде (Индонезия) унес жизни трех сотрудников. Об этом сообщили "Известия".

Полицейский, который участвует в спасательной операции, рассказал: трое человек погибли, еще 36 пока не найдены. При этом спасатели уже вывели из здания 19 человек - четверо из них получили травмы. По предварительным данным, в момент пожара в здании находились около 60 работников.

Ранее во Владикавказе в 15:00 в многоквартирном доме на улице Курсантов‑Кировцев, 4 "а" произошел взрыв газа - из‑за этого частично обрушился подъезд и выбило окна; погибли два человека, еще двое пострадали и находятся в больнице.