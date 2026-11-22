Пять человек пострадали из‑за обломков БПЛА на Кубани

В Краснодарском крае из‑за падения обломков беспилотников пострадали пять человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram‑канале.

Четыре человека получили травмы в посёлке Афипском Северского района - там повреждены кровли и окна 13 частных домов. Еще один пострадавший - в станице Медведовской Тимашевского района, там разбито остекление одного дома. Всем раненым оказали медицинскую помощь. На местах сейчас работают оперативные службы - специалисты оценивают ущерб и принимают нужные меры.

Ранее в нейтральных водах Финского залива беспилотники атаковали судно, которое следовало в Калининград: по словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, удар нанесли два дрона в трех морских милях от российской границы.