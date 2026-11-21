Во Владикавказе частично обрушился дом, в котором рванул газ

Во Владикавказе в многоквартирном доме по адресу Курсантов-Кировцев, 4 "а" после взрыва газа частично обрушился подъезд. Выбиты окна.

Администрация Владикавказа уточняет список жильцов, которым на время восстановления квартир необходимо жильё. Для временного размещения подготовлены 40 квартир. По предварительным данным, пострадали 38 квартир, сообщает пресс-служба мэрии.

В одном из жилых домов Владикавказа произошёл взрыв газа. Есть жертвы. Он случился в 15.00 в многоквартирном доме на улице курсантов Кировцев. Погибли два человека, ещё двое пострадали. Они госпитализированы. В 17.00 в районе, где случился взрыв, введён режим ЧС.