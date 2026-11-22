В Томске госпитализировали девочку, пострадавшую при падении конструкции в цирке

В Томске во время циркового представления рухнула световая конструкция - пострадали двое детей.

Четырехлетнюю девочку срочно привезли в Больницу скорой медицинской помощи №2 и положили в травматологическое отделение: врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Восьмилетней девочке оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Об этом ТАСС рассказали в региональном центре медицины катастроф. Ситуацию держит на контроле департамент здравоохранения Томской области, на месте работала бригада скорой помощи.