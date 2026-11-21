В Тюмени погиб подросток, являвшийся одним из сильнейших воркаутеров России

В Тюмени началось расследование обстоятельств смерти подростка, который упал в шахту лифта .и упал с высоты 22 этажа.

По версии следствия, 16-летний парень прибыл в Тюмень из Челябинска. 14 ноября он во время прогулки упал в шахту лифта с высоты 22-го этажа. Подростка госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, 20 ноября он умер. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает управление СКР по Тюменской области.

Погибший после падения с высоты 22-го этажа в вентиляционную шахту дома в Тюмени 16-летний подросток был одним из сильнейших воркаутеров России. Об этом сообщил РИА Новости лидер движения Street workout в Тюменской области Сергей Мехнин.

О том, что парень упал с высоты 22-го этажа и выжил, Мехнин узнал сначала из СМИ, затем появилась информация, что это известный в среде воркаутеров спортсмен. Связавшись с лидером Street workout в Челябинске, Мехнин созвонился с мамой подростка, чтобы оказать ей моральную поддержку в Тюмени. Участники воркаут-движения запустили сбор средств, чтобы помочь семье.